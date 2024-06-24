نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة: حالة الطقس في مصر هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين 24-6-2024، من حالة الطقس الحالية في مصر التي تتأثر بموجات شديدة الحرارة وارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

يأتي هذا التأثير نتيجة دخولنا فصل الصيف الذي يتميز بزيادة في درجات الحرارة.

تفاصيل الحالة الجوية

خلال مداخلتها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أوضحت غانم أن درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في الظل، مع درجات حرارة محسوسة تزيد بأربع درجات عن ذلك.

كما سجلت نسب الرطوبة ارتفاعًا لتصل إلى 85%.

الأسباب والتأثيرات

تفصيلًا، تتأثر حالة الطقس في مصر هذا الأسبوع بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ظاهرة تشكلت بفعل كتل هوائية شديدة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وبمرورها عبر البحر الأبيض المتوسط، تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ولكنها تحمل معها بخار الماء ونسب رطوبة عالية تصل إلى 95%.

تؤثر هذه الظروف الجوية على قارة آسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا بشكل ملحوظ.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر حالة الطقس على مدى الأيام القادمة بتأثير منخفض الهند الموسمي بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي، مما يرفع درجات الحرارة إلى مستويات تزيد عن المعدلات الطبيعية بنحو 4 درجات مئوية.

ومع استمرار ارتفاع نسب سطوع الشمس وتراكم نسب الرطوبة في الطبقة القريبة من سطح الأرض، ينبغي على المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر خلال فترات النهار الطويلة.