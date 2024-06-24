التعليم تعلن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي للوظائف الأعلى للمعلمين (مستند)

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا على جميع المديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، في ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وفي إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين.

جاء ذلك بناءا على ما ورد في كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية، بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستويات (معلم - معلم أول - معلم اول أ - معلم خبير) الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023 / 2024 ولم يجتازوا التدريبات أو تخلفوا عن دخول تلك التدريبات أو ممن تم تعديل بياانات وظيفتهم على كادر المعلم.

ويرجى من مديري المديريات التعليمية التعاون لتنفي الاتي:

- التنبيه كتابيا على الفئات المشار إليها بضرورة الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين في الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 15 يوليو 2024.

- اتباع اجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للاعلان المنشور على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين، مع ضرورة التنبيه بالالتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية وتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الادارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لمديريتكم الموقرة، وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لهالضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها، مع التشديد على ضرورة عدم التخلف باعتبارها الفرصة الأخيرة لهم.