جدة - نرمين السيد - محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

اعتمد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024 / 2025، بحد أدنى 220 درجة لكافة مدارس الثانوي العام كمرحلة أولى.





وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الاثنين، أن تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، والتعليم المزدوج. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله، أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر. وقال إنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سيتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفرالشيخ التعليمية؛ لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 220 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.