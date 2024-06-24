فصائل فلسطينية: قصفنا جنود وآليات الاحتلال المتوغلة فى جنوب مدينة رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 12:32 مساءً - قالت فصائل فلسطينية إننا قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في جنوب مدينة رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.