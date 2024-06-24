الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 12:32 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا كبير في قيم درجات الحرارة، وتتعرض لموجات شديدة الحرارة خاصة بعدما دخلنا في فصل الصيف المعروف بـ«تكرار ارتفاع قيم درجات الحرارة»، مشيرة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي على مدار هذا الأسبوع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المنخفض الجوي سالف الذكر يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة، وأحيانا تتجاوز حرارة هذه الكتل الهوائية 50 درجة مئوية، ولكن مع مرورها على البحر المتوسط مع حركة المنخفض الجوي تفقد جزء من درجات حراراتها، وتُحمل بكميات المياه، التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت الدكتورة منار غانم: «نتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس»، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة بالأيام الجراية تعد أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 لـ4 درجات مئوية.