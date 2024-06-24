نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “زيادة فترة تخفيف الأحمال”.. التدابير الجديدة لقطع الكهرباء في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، تصدرت مواضيع قطع الكهرباء وخطط تخفيف الأحمال قائمة البحث على جوجل، وذلك استجابةً لإعلان وزارتي الكهرباء والبترول بمصر بزيادة فترة تخفيف الأحمال بساعة إضافية.

يأتي هذا القرار للحفاظ على كفاءة محطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية، خاصةً في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليًا.

تفاصيل القرار والتأثيرات المتوقعة

وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الوزارتين، فإن فترة تخفيف الأحمال تمتد الآن لمدة 3 ساعات بدلًا من ساعتين خلال اليومين الماضيين، وذلك لتقليل الضغط على الموارد الطاقوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة الناتجة عنها في استهلاك الغاز لتوليد الطاقة.

جداول الانقطاع وخدمات الطوارئ

- للمجموعة الأولى: من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

- للمجموعة الثانية: من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا.

- للمجموعة الثالثة: من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 5 مساءً.

يمكن للمواطنين الاتصال بخدمة أعطال الكهرباء على الأرقام التالية في حالة انقطاع الكهرباء خلافًا لجداول الانقطاع المحددة:

- الخط الساخن للخدمة والأعطال: 121 (متاح على مدار الساعة).

- رقم شركة الكهرباء لحساب الفواتير: 359.

- رقم للاستفسارات العامة: 527935.

- رقم للبلاغات الفنية:* 2835989.

- رقم للإبلاغ عن القراءات:146197.