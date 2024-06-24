نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس والملاكي بأرض اللواء وناهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم للمرور على مواقف السيارات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، للوقوف على سير العمل بها.

حيث تابع المحافظ عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من إلتزام السائقين بالحارات المرورية، وإنتظام إستقلال الركاب للسيارات بمختلف خطوط السير التى تتضمنها المواقف، مؤكدا عليهم بالإبلاغ عن أية شكاوى بشأن الخدمات المقدمة أو حالات عدم إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المعلنة.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الصيانة الدورية بالإلتزام بالجداول الزمنية للأعمال والحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإنتظار خارج المواقف وبمحيطها حفاظا على السيولة المرورية التى تشهدها المناطق المحيطة منذ بدء العمل بتلك المواقف.

إستهل محافظ الجيزة جولته بموقف السيارات الملاكى وموقف الأقاليم والسرفيس بأرض اللواء حيث تابع المحافظ جانب من الأعمال الإدارية بالمواقف الخاصة بتسجيل السيارات وغرف التحكم والمراقبة والأمن.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة موقف سرفيس وملاكى ناهيا وملحق موقف سرفيس ناهيا والمنطقة الإستثمارية الملاصقة له، حيث أشار المحافظ إلى أن الموقف ساعد على إستيعاب حركة السيارات بمحيط كوبرى ناهيا والذى كان يعانى من التكدسات المرورية نتيجة الكثافة السكانية وإنتظار السيارات على جانبى الطريق.

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية أعلى كوبرى ناهيا والتى تشمل إستبدال الأسوار الحديدية بسور خرسانى لزيادة معدلات الأمان للمركبات المستخدمة للكوبرى وتجديد طبقة الأسفلت لتحسين الحركة، موجها مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال دون تأخير نظرا لكونه أحد أهم المحاور المرورية التى تخدم أهالى منطقة ناهيا ومحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وياسر سامى رئيس حى العجوزة وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسئولى مديرية الإسكان بالجيزة.

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