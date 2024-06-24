نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تتيح الحصول على برامج القيادات لشغل وظائف الإدارة المدرسية عبر منصة المعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، واتاحة الحصول علي برامج القيادات عبر منصة المعلم بداية من ١٠ يوليو القادم.



وجاء نص الخطاب المرسل كالتالي: أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وبناء على ما ورد في كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية سوف يتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين:

www.pat.edu.eg

إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤ إلى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٨/٣٠..برجاء التكرم بالتوجيه نحو التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لمديريتكم، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.