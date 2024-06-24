الرئيس السيسى يصدق على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 01:28 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا شأن تنظيم منح التزام المرافق القانون والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ووفقًا للنص، لا تسرى أحكامهما على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.