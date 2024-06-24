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4 شهداء جراء قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 01:29 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء جراء قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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