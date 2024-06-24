احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 01:29 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء جراء قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.