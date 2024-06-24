نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة اليوم بسبب منخفض الهند الموسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة في طقس اليوم الاثنين، والذي يمتد من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وسيناء، نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي.

نسب الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل

أشارت الهيئة في تقريرها إلى أن نسبة الرطوبة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وساحل البحر الأحمر تصل إلى 90%، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي القادم من مسطح البحر المتوسط محملًا بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

نسب الرطوبة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

- محافظات القاهرة الكبرى:

- العظمى: 80%

- الصغرى: 35%

- محافظات الوجه البحري:

- العظمى: 85%

- الصغرى: 40%

- السواحل الشمالية الغربية:

- العظمى: 90%

- الصغرى: 50%

- السواحل الشمالية الشرقية:

- العظمى: 90%

- الصغرى: 55%

- جنوب سيناء:

- العظمى: 60%

- الصغرى: 30%

- شمال الصعيد:

- العظمى: 60%

- الصغرى: 20%

- جنوب الصعيد:

- العظمى: 35%

- الصغرى: 15%

نصائح الأرصاد للتعامل مع الرطوبة العالية

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- تناول المرطبات والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس.