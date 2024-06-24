نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس للأسبوع الحالي: ارتفاع شديد في درجات الحرارة ونصائح لتجنب تأثيراتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس من اليوم الاثنين وحتى السبت الموافق 29 يونيو.

يسود اليوم طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع تسجيل درجة حرارة عظمى قدرها 39 درجة في القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطرابات في البحر المتوسط

أشارت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إلى اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح، حيث تصل سرعة الرياح إلى (30-40) كم/س وارتفاع الموج من (1.5-2) متر.

ونصحت المصطافين بمراعاة هذه الظروف الجوية.

العوامل المؤثرة في إحساس الحرارة

أوضحت الهيئة في بيان سابق أن الشعور بالحرارة يعتمد على عدة عوامل، منها مدة التعرض للشمس، وسرعة الرياح، ونسبة الرطوبة.

وأكدت أن معايير قياس درجات الحرارة وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث يتم وضع جهاز الترمومتر في صندوق خشبي على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، محاط بفتحات لدخول الهواء وعدم مرور أشعة الشمس.

بداية فصل الصيف

ذكرت الهيئة أن الخميس الماضي، الموافق 20 يونيو، كان بداية فصل الصيف فلكيًا، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل في العام.

يستمر فصل الصيف لمدة تقارب الثلاثة أشهر، مع تعامد الشمس على مدار السرطان.

نصائح الأرصاد الجوية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

2. استخدام أغطية الرأس.

3. ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

4. شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية.