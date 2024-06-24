نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة فترة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد تخفيف الأحمال 2024 عبر محرك «جوجل»، بعدما أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة الشديدة، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة.

تأتي هذه الخطوة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

زيادة فترة تخفيف الأحمال

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة 48 ساعة، ليصل إجمالي المدة إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين، وساعتين بدلًا من ساعة، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي.

استثناء المصايف من قطع الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، عن وقف تخفيف الأحمال عن المحافظات الساحلية التي يتردد عليها المصيفون، وفي مقدمتها محافظتا الإسكندرية ومرسى مطروح، لتمكين المواطنين من قضاء الإجازات الصيفية دون انقطاع التيار الكهربائي.

توجيهات الشركة القابضة للكهرباء

وجهت الشركة القابضة للكهرباء بعدم تطبيق جدول تخفيف الأحمال على بعض المشتركين من جدول تخفيف الأحمال كالتالي:

1. الوحدات التي يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بالمستشفيات.

2. الوحدات التي يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بأقسام الشرطة.

3. الوحدات التي يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بمحطات المياه والصرف الصحي.

4. من يتعرض لفصل التيار الكهربائي نتيجة أعمال صيانة أو عطل فني يستثنى من التخفيف في نفس يوم الفصل فقط.

أسباب زيادة فترة تخفيف الأحمال

أرجعت الوزارة السبب في زيادة فترة تخفيف الأحمال إلى ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحرارية التي تشهدها مصر خلال اليومين الحاليين، مما أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك بشكل عام حيث تخطى الاستهلاك 35 ألف ميجاوات.

وتأمل الوزارة أن تكون الزيادة في مدة الانقطاعات مؤقتة لحين زيادة كميات الغاز المتاحة.

نصائح للمواطنين

توجه الوزارة المواطنين لتقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، واستخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب الانقطاعات المتكررة.