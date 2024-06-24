نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد القادم.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يشمل هذا القرار الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأشار القرار إلى أن أعمال الامتحانات ستستمر في مواعيدها المحددة دون تغيير، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.