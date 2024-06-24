نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصول 7 محطات مياه وصرف صحي على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، شهادات إعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM لـ "٧" محطات مياه وصرف صحي.

وشملت المحطات المعتمدة: مياه جزيرة الدهب والبدرشين والعياط، وروافع وشبكات صرف صحي نكلا وخوفو والخلايفة، ومعالجة أم دينار.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن إعتماد تلك المحطات، يعكس مدى الإلتزام بالمعايير القياسية لمتطلبات الإعتماد، والتي تتضمن أقسام التشغيل والصيانة واشتراطات السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة والموارد البشرية بالمحطات.

وتابع المهندس منصور بدوي، أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى؛ بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الجيزة، وبما يتماشى مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لديها ١٨ محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ٦ محطات مياه، و٩ روافع وشبكات صرف صحي، و٣ محطات لمعالجة الصرف الصحي.

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