نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطمئن على مدى رضاء أهالي ناهيا وأرض اللواء عن مشروع المواقف الحضارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدى تجاوب المواطنين مع مشروعات المواقف الحضارية بناهيا وأرض اللواء، فى إطار حرصه للتعرف على مدى رضاء المواطنين عن المشروعات المنفذة وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ عليها.

حيث أجرى المحافظ عدد من اللقاءات الودية مع مجموعات من المواطنين خلال الجولة إطمأن خلالها على مدى إلتزام السائقين وأصحاب السيارات الخاصة بالمخططات المرورية والحارات المرورية المخصصة لدخول وخروج السيارات وأماكن الإنتظار المخصصة لهم ومدى ملاءمتها لتحركاتهم من وإلى تلك المناطق ومحيطها.

كما حث راشد السائقين والركاب من المترددين على المواقف بأهمية دورهم بالتعاون مع شركات الصيانة والجهات المعنية بالحفاظ على تلك الأعمال لما حققته من نقلة حضارية غير مسبوقة ورفع لمستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من تلك المشروعات.

كما حرص المحافظ على الإستماع لمقترحات المواطنين من السائقين والركاب والأهالى ووجه بسرعة بحثها لبيان إمكانية تطبيقها.

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