نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الكهرباء تنفي استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت شركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا ينفي فيه استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال، مؤكدة على عدم صحة الأنباء المتداولة بهذا الشأن عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

توضيح الشركة القابضة لكهرباء مصر



شددت الشركة على أن كافة الأخبار التي تداولت حول استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال لا أساس لها من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي بيانات غير رسمية.

زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات



بخصوص زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، أكدت وزارتا الكهرباء والبترول أن هذه الزيادة تكون فقط لمدة يومين، بهدف الحفاظ على كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

أسباب زيادة فترة الانقطاع



تعزى زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات إلى زيادة استهلاك الكهرباء المحلي بسبب الموجة الحارة الشديدة، مما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة.