نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 7 مساجد الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح ( 7 ) مساجد الجمعة القادمة،

وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (7) مساجد يوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (1059) مسجدًا منها (825) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 234) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد ( 12081) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا

و (661) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوان

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويف

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلام

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

5. مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي

2. مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي