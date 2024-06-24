مصر للطيران تسير 26 رحلة لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة.. غدا

جدة - نرمين السيد - رحلات مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 26 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة، غدًا الثلاثاء، بواقع 8 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة)، ورحلة بخط سير (جدة - كوناكري).





وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الإثنين - أن الرحلات تتضمن أيضًا رحلتين بخط سير (جدة - باماكو)، ورحلة بخط سير (جدة - برج العرب)، ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة)، و13 رحلة بخط سير (المدينة - القاهرة). وأضافت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، والكهرباء، والطيران المدني، وتضامن الجيزة، والغربية، والدقهلية، والمؤسسة، وقرعة المنوفية، والدقهلية، وحجاج الترانزيت، وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.

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