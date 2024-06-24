مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 03:35 مساءً - تقدمت مصر، اليوم الاثنين، بخالص التعازى إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعباً، فى ضحايا الحادث، الذى تعرضت له شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة لقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد- عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- "ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

وكان قد وقع حادث لـ 3 شاحنات عسكرية، ظهر أمس الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق (البحر الميت ـ نزول العدسية).