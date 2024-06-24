غدا.. ”مصر للطيران” تسير 26 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 03:35 مساءً - ذكرت شركة مصر للطيران أنه سيتم غدا الثلاثاء، تسيير 26 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة، بواقع 8 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة)، ورحلة بخط سير (جدة - كوناكري).

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - أن الرحلات تتضمن أيضا رحلتين بخط سير (جدة - باماكو)، ورحلة بخط سير (جدة - برج العرب)، ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة)، و13 رحلة بخط سير (المدينة - القاهرة).

وأضافت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، والكهرباء، والطيران المدني، وتضامن الجيزة، والغربية، والدقهلية، والمؤسسة، وقرعة المنوفية، والدقهلية، وحجاج الترانزيت، وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.