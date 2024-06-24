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غدا.. ”مصر للطيران” تسير 26 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 03:35 مساءً - ذكرت شركة مصر للطيران أنه سيتم غدا الثلاثاء، تسيير 26 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة، بواقع 8 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة)، ورحلة بخط سير (جدة - كوناكري).

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - أن الرحلات تتضمن أيضا رحلتين بخط سير (جدة - باماكو)، ورحلة بخط سير (جدة - برج العرب)، ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة)، و13 رحلة بخط سير (المدينة - القاهرة).

وأضافت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، والكهرباء، والطيران المدني، وتضامن الجيزة، والغربية، والدقهلية، والمؤسسة، وقرعة المنوفية، والدقهلية، وحجاج الترانزيت، وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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