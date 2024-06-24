جامعة مصر للمعلوماتية ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز 2024

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جدة - نرمين السيد - جامعة مصر للمعلوماتية
ويهدف تصنيف التايمز إلى إبراز الجامعات التي تميزت في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ليس فقط في مجالات معينة، بل أيضًا لجهودها الشاملة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأثبتت جامعة مصر للمعلوماتية التزامها بمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم وتميزها في تحقيق عددٍ من أهداف التنمية المستدامة، منها العمل اللائق ونمو الاقتصاد (وجاءت في المركز 601-800)، المساواة بين الجنسين (المركز 601-800)، الحد من أوجه عدم المساواة (المركز 801-1000)، الصحة الجيدة والرفاه (المركز 1001+)، التعليم الجيد (المرتبة 1501+)، والشراكات من أجل الأهداف (المرتبة 1501+).
جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية هي مؤسسة تعليمية رائدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية من خلال كلياتها الأربعة: "علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم".
وتوفر الجامعة عدة مناهج في مختلف تخصصات التكنولوجيا، مع التركيز على التكنولوجيات البازغة ومتطلبات الشركات والسوق، والمجالات ذات الصلة.
ويُعد تحقيق الجامعة لهذا النجاح وإدراجها ضمن تصنيف التايمز نقطة انطلاق لنجاحات أخرى في المستقبل ومزيد من الجهود والتصميم والالتزام بإحداث تأثير إيجابي في العالم.
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