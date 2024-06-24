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جدة - نرمين السيد - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأوضح المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد الامتحان يوم 2 يوليو 2024.
وأشار الجهاز، إلى أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا.
وأهاب الجهاز بالمقبولين مبدئيا بدخول الامتحان الالتزام بجميع التعليمات من إحضار أصول المستندات المرفوعة على المنظومة أثناء التقديم للاطلاع، والحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتين على الأقل، علما بأنه لن يسمح بدخول الامتحان بعد موعده المقرر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض امتحان وظائف جهاز شؤون البيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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