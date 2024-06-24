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رابط الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض امتحان وظائف جهاز شؤون البيئة

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فهمى غالى 2024-06-24 16:21 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث شئون بيئة بجهاز شؤون البيئة.

وأوضح المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد الامتحان يوم 2 يوليو 2024.

وأشار الجهاز، إلى أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا.

وأهاب الجهاز بالمقبولين مبدئيا بدخول الامتحان الالتزام بجميع التعليمات من إحضار أصول المستندات المرفوعة على المنظومة أثناء التقديم للاطلاع، والحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتين على الأقل، علما بأنه لن يسمح بدخول الامتحان بعد موعده المقرر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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