«التنظيم والإدارة» يتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة وظائف الطب الشرعي

جدة - نرمين السيد - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الطب الشرعي، الذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

وأشار الجهاز، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إلى إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كان قد أعلن عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) وذلك وفقًَا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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