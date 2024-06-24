تصل لـ41 درجة بالقاهرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، لكن الدرجة المحسوسة تصل إلى 41 درجة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.





ومن المقرر أن يسود، غدًا، طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء خلال النهار، يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، أمّا خلال الليل فيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وأشارت الأرصاد بأن نسب الرطوبة ترتفع غدا بشكل كبير، مما يزيد الإحساس بدرجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، وإليك درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا على القاهرة والأقاليم: درجات الحرارة غدًا الثلاثاء وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية. جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية. جنوب الصعيد العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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