أخبار مصرية

حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة نهارا وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 05:29 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.
وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا