جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع اتحاد نوادي روتاري لدعم رواد الأعمال والتوعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 05:29 مساءً - قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأستاذ أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 لعام 2023/2024 بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر وتعريفهم بآليات تأسيس المشروعات وكيفية إدارتها بشكل علمي سليم مما يزيد من فرص نجاحها واستمرارها. وقد تم التوقيع بحضور لفيف من مسئولي الجهاز والاتحاد النوعي لنوادي الروتاري ومنهم المهندس عبد الرحمن سليمان رئيس لجنة مجموعات العمل الروتارية لعام 2023/2024.

وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهاز ونوادي روتاري يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مختلف شركاء التنمية لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاقبال على العمل الحر وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف رحمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع نوادي روتاري سيتيح للجهاز الوصول لشريحة أكبر من الجمهور في مختلف المحافظات وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 للمشروعات الجديدة والقائمة كما سيقدم الجهاز دورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال الذين سيتم ترشيحهم من خلال اتحاد الروتاري يتم من خلالها تعريفهم بكيفية إعداد خطة العمل الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة وإعداد دراسة الجدوى للمشروع كما سيستفيد أصحاب المشروعات من خدمات تطوير المشروعات التي يقدمها الجهاز ومنها مساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز بالإضافة إلى كبرى منصات التجارة الاليكترونية مما يسهم في تطوير مشروعاتهم واستمرارها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

من جانبه، أوضح الأستاذ أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتفق مع رؤية وأهداف الروتاري التي تهدف للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات متطورة للفئات المستهدفة موضحا أن الاتحاد سيعمل على ترشيح الشباب والمواطنين للاستفادة من الأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق مع الجهاز من خلال لجنة التنمية الاقتصادية بالمنطقة برئاسة ر.س. نيفين بدر على المشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجهاز مما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير قدراتهم والتعرف على احتياجات العملاء وتقديم منتجات جيدة تلبي متطلبات الأسواق المحلية.

وأوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع الخدمات غير المالية أن التعاون مع اتحاد الروتاري يتفق مع أهداف الجهاز الرامية للتوسع في تقديم برامج لريادة الأعمال وتدريب الشباب والمواطنين عليها بالتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز تم إعدادها وفقا للمعايير العالمية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك للمساهمة في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال قادر على مواكبة التطورات المستمرة في الأسواق المحلية والدولية.

و أضافت الأستاذة/ نيفين بدر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بروتارى مصر بانه تم التنسيق لتنفيذ عدة فاعليات بين الجهتين متضمنة فاعليات لتعزيز الشمول المالى و العمل على توفير قروض دوارة ، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية لرواد الاعمال و الشباب والسيدات بعدة محافظات.

كما أعرب المستشار شريف أديب المحافظ القادم للمنطقة الروتارية 2451 لعام 2024/2025 عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول لما له من أثر في دعم رواد الاعمال الشباب و السيدات و توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة الى العمل على دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر التي تعتبر قاطرة التنمية و لها اثر ايجابى على النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.