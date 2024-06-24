وزارة الداخلية تعلن مد المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - مبادرة كلنا واحد للزى المدرسى

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد"، اعتبارا من 1 يوليو 2024 ولمدة شهر لتوفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg. وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة. كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. يأتى ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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