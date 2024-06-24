قبل افتتاح 3 مصانع للشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدًا.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "سرايا" اليابانية العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 06:32 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوسوكي سرايا، رئيس شركة "سرايا" العالمية، التي ستطلق أولى مشروعاتها غدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، وعدد من مسئولي شركة سرايا العالمية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسفير الياباني لدى القاهرة ورئيس شركة سرايا اليابانية العالمية، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، ومؤكدًا أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة التي تنفذها اليابان على أرض مصر، ومن بينها مشروع الشركة الفريد من نوعه التي ستُطلقه غدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدوره، قال وليد جمال الدين، إن مشروع شركة سرايا العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو مجمع صناعي يضم 4 مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة، موضحًا أن هذا المجمع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن شركة سرايا العالمية تتطلع إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي غضون ذلك يوسوكي سرايا، رئيس شركة سرايا العالمية، إن الشركة العالمية تأسست عام 1952 وتهدف الى توفير مجموعة من الحلول في مجال أدوات النظافة العامة، وإن الشركة توجد في أكثر من 30 دولة ولديها أكثر من 15 مصنعًا حول العالم.

وأضاف أن مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط في العين السخنة تأسس في عام 2018، وبدأ التشغيل غير الرسمي به تدريجيًا منذ العام الماضي، وهو مُجمع صناعي يتضمن 4 مصانع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، تنقسم المرحلة الأولى منها الى 8 آلاف متر مربع، وهي المرحلة التي سيتم افتتاحها غدًا، بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارات مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط 12 مليون دولار وهي استثمارات أجنبية مباشرة بالكامل.

وأضاف أن المشروع يُعد أول مشروع ياباني يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال هذا المجمع الصناعي ستنتج مجموعة من المنتجات من خلال 4 خطوط إنتاج في المصانع الأربعة.

وأوضح أن المصنع الأول سيكون لاستخراج زيت الجوجوبا الذي يتم تصديره لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، والمصنع الثاني سيخصص لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، والثالث لبديل السكر الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية "لا كانتو"، والأخير لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل مصانع: استخراج زيت الجوجوبا، وإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، وبديل السكر، فيما سيتم افتتاح المصنع الثالث الخاص بإنتاج القفازات في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف سد احتياجات السوق المصرية بالكامل من هذه القفازات بدلًا من استيرادها، ما يوفر الكثير من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنويًا، و50 طنا لمنتجات مصنع بديل السكر، و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل، فضلًا عن إنتاج 5 ملايين علبة قفازات نتريل غير المُعقمة.