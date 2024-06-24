نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الموجة الحارة التي تجتاح البلاد وحالة الطقس المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل مهمة حول الموجة الحارة الحالية التي تشهدها البلاد، وذلك خلال تصريحاتها عبر القناة الأولى اليوم، الاثنين.

الكتل الهوائية الشديدة الحرارة



أكدت الدكتورة غانم أن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بسبب تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يحمل معه كتلًا هوائية شديدة الحرارة، تتجاوز أحيانًا درجة حرارتها 50 درجة مئوية.

التأثير على الرطوبة والظروف الجوية



أشارت إلى أن تأثير هذه الكتل الهوائية يتغير مع مرورها فوق البحر المتوسط، حيث تفقد جزءًا من حرارتها وتتحمل بخار الماء، مما يزيد من نسب الرطوبة في الجو.

امتداد المرتفع الجوي



أوضحت غانم أن البلاد أيضًا تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يزيد من سطوع الشمس ويساهم في حبس الرطوبة في طبقات منخفضة من الجو، مما يعزز الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع



تنبأت الأرصاد الجوية بأن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع توقعات بأن تتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 39 و40 درجة مئوية.