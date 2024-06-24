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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- مجلس الوزراء يعلن الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

عاجل- مجلس الوزراء يعلن الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء مصر.

وتشمل الإجازة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة.

يأتي هذا القرار تقديرًا لتضحيات شهداء ثورة 30 يونيو الذين بذلوا أرواحهم من أجل حرية وكرامة الوطن، وتأكيدًا على أهمية هذه الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر.

جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024

التاريخ المناسبة الأحد 30 يونيو 2024 ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية الثلاثاء 23 يوليو 2024 ثورة 23 يوليو الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (يوم 6 أكتوبر)

إجازة 30 يونيو رسميًا

بقرار من رئيس الوزراء:

الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.