نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف توضح إسهامتها خلال عشر سنوات في عهد السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إسهامتها خلال عشر سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء في مقدمتها

1/ عمارة بيوت الله ( عز وجل ) وتطوير مساجد آل البيت.

2/ حسن تأهيل الأئمة وتحسين أحوالهم المالية.

3/ تعظيم إيرادات الأوقاف وذبط شئونها.

4/ نهضة غير مسبوقة في التأليف والترجمة والنشر.

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات:

(1)

إحكام السيطرة على المساجد

وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

(2)

تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد

واستحداث أنشطة جديدة منها

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

(3)

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

بزيادات غير مسبوقة

(4)

أكثر من 18،661 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)

إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (12081) مسجدًا

وافتتاح أكثر من (4960) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية يونيو 2024م

وحصول (446) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئتين (أ) و (ب)

(5)

أكثر من 3،165 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع

منها:

(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

(6)

(500) مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطي المستنير

منها (224) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة

وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية



(7)

أكثر من 2،656 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها

وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024م

(8)

أعظم أطلس وقفي في العالم

إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

(9)

تشييد (17313) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه

منها (15055) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية

من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

(10)

إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا

وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول

بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية

وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

(11)

(12) مؤتمرًا دوليًّا و (10) مسابقات عالمية

لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم

(12)

(4854) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

(13)

افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

(14)

أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا

وحصول أكثر من (1727) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية

(15)

التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات:

(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)

(16)

إهداء أكثر من (913) ألف كتاب لمختلف دول العالم

من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

(17)

تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (143) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)

والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد

وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

(18)

إنفاق أكثر من (175) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

(19)

توزيع (9045) طن لحوم أضاحي وإطعام على (9،045) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

بإجمالي مبلغ (1،359،409،369) جنيهًا

(20)

التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف

(21)

التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة

أولا: تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة حتى نهاية شهر يونيه 2024م

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 نسبة الزيادة مقارنة بعام 14/2015م 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر أعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاؤها 300 300 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1200 1500 1300 1625 1600 2000 566% درجة أستاذ جامعي 300 300 800 800 800 800 1000 1250 1000 1250 1100 1375 1600 2000 566% درجة أستاذ مساعد 240 240 600 600 600 600 800 1000 800 1000 900 1125 1400 1750 629% درجة مدرس جامعي 240 240 540 540 540 540 600 800 700 875 800 1000 1280 1600 566% الحاصلون على الدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس 200 200 540 540 540 540 560 700 600 750 720 900 1200 1500 650% درجة مدرس مساعد 200 200 480 480 480 480 500 625 600 750 720 900 1200 1500 650% الحاصلون على مؤهل عال 160 160 400 400 400 400 480 600 520 650 640 800 1040 1300 712% المحالون إلى المعاش 200 200 250 250 250 250 400 400 500 500 600 600 800 800 300%

ويضاف إلى الجدول السابق ما يأتي:-

- بعض الزيادات المترتبة على الأقدمية في الدرجات الوظيفية - ⁠بدل المناطق النائية وبدل الاغتراب في المناطق المقرر لها ذلك - المكافآت التشجيعية لمن يحصل عليها - ⁠بدل المقرأة للأئمة أعضاء المقارئ - ⁠بدل المقرأة النموذجية أو مكتب التحفيظ أو التحفيظ عن بُعد لمن يقوم بذلك - بدل مجالس الإفتاء أو الإقراء العلمي أو الدروس المنهجية ( ٨٠٠ جنيه شهريا) لمن يقوم بذلك - ⁠بدل القوافل الدعوية أو الملتقيات الفكرية أو قوافل شركات البترول أو الندوات المشتركة مع عقيدتي للأئمة المتميزين الذين يقومون بذلك - ⁠بدل المرافق للكفيف - ما يصرف من بدل تميز في الأداء سواء من خلال المسابقات أو تقارير المديريات شهريًّا للأئمة الأكثر تميزًا - ⁠فضلًا عن صرف الزي الأزهري مجانًا لجميع الأئمة.

ملاحظة: الزيادات الخاصة التي تضمنها الجدول على النحو التالي:-

زيادة في بدل صعود المنبر (1000) جنيه في يناير 2016م.

زيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.

زيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م.

زيادة رابعة قدرها (250) جنيهًا في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021م.

زيادة خامسة قدرها (400) جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023م.

تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 نسبة الزيادة مقارنة بعام 14/2015م 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر 4 خطب في الشهر 5 خطب في الشهر أعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاؤها 300 300 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1200 1500 1300 1625 1600 2000 566% درجة أستاذ جامعي 300 300 800 800 800 800 1000 1250 1000 1250 1100 1375 1600 2000 566% درجة أستاذ مساعد 240 240 600 600 600 600 800 1000 800 1000 900 1125 1400 1750 629% درجة مدرس جامعي 240 240 540 540 540 540 600 800 700 875 800 1000 1280 1600 566% الحاصلون على الدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس 200 200 540 540 540 540 560 700 600 750 720 900 1200 1500 650% درجة مدرس مساعد 200 200 480 480 480 480 500 625 600 750 720 900 1200 1500 650% الحاصلون على مؤهل عال 160 160 400 400 400 400 480 600 520 650 640 800 1040 1300 712% المحالون إلى المعاش 200 200 250 250 250 250 400 400 500 500 600 600 800 800 300%

ثانيًا: في مجال عمارة المساجد وفرشها حتى 21/6/2024م

النشاط 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 الإجمالي أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها 288 649 424 605 550 687 551 446 319 179 4698 التكلفة المالية لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد 294469000 432516500 361880500 376198625 454266312 796092086 757884913 657454945 792549927 1300847315 6224160123 أعداد المساجد التي تم فرشها 1523 739 740 1714 1785 1632 2113 2005 2687 1972 16910 الكمية التي تم فرشها (بالمتر المربع) 533333 258823 259259 600000 625000 571428 651950 585370 782255 606750 5474168 التكلفة المالية للفرش 40000000 22000000 28000000 96000000 100000000 100000000 114091250 108293320 164273550 166856250 939514370

وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال تلك الفترة (12081) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (18،661) مليار جنيه، منها (4698) مسجدًا بتكلفة بلغت (7،163،674،493) جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (7383) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة بتكلفة تقدر بنحو (11،497،530،050) جنيهًا.

كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4960) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 21 يونيه 2024م، وحصول (446) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، عدد (427) مسجدًا من الفئة (أ) وعدد (19) مسجدًا من الفئة (ب)، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ثالثًا: في مجال البر وخدمة المجتمع حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 الإجمالي الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين (بالجنيه) 36166500 67027000 100227728 155112000 135308457 222650000 143029104 119991373 107902213 17499399 1104913774 القرض الحسن (بالجنيه) 41757197 38386594 37183177 32873889 41826244 38266056 38978459 41183757 18713909 16737550 345906832 صكوك الأضاحي والإطعام والسلع الغذائية (بالجنيه) - 30350000 50941033 64410000 105000000 115188909 142500000 203997217 307022237 340000000 تقريبًا 1359409396

ما تم صرفه :

تم صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تم صرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة.

تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق (عطاء) لمتحدي الإعاقة.

تم صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

تم صرف 30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة.

تم صرف 30 مليون جنيه لأهالي غزة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

تم صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة).

تم صرف 20 مليون سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام لأهالي غزة.

تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

تم صرف 32،609،674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تم صرف 16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

تم صرف 89،732،632 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

تم شراء سلع غذائية بقيمة 29،600،000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

تم صرف 10،350،000 جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

تم شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7،843،200 جنيهًا وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

تم شراء 57،868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5،424،264 جنيهًا وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

تم صرف 10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

تم صرف 8،151،552 جنيهًا في علاج مرضى الأورام.

تم شراء 3000 سجادة بقيمة 1،238،853 جنيهًا، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

تم صرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين.

تم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

تم صرف 12،652،354 جنيهًا لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.

تم صرف 6،459،295 جنيهًا لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

6 تم صرف 79،294،950 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

تم صرف 2،400،000 جنيه دعمًا لنقابة القراء.

تم صرف 350 ألف جنيه تعويضات للمضارين من حادث قطار سوهاج.

تم صرف 12،507،000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تم صرف أكثر من 300 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

تم توزيع أكثر من (9045) طن لحوم أضاحي وإطعام، وأكثر من (13383) طن سلع غذائية، منها (55) طن لحوم و (320) طن سلع غذائية لأهالي غزة.

ما تم تخصيصه :

تم تخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف ( 175 ) مليون جنيه منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ ( 8 ) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ ( 5 ) مدارس أخرى بـ( 3 ) محافظات.

تم تخصيص ( 50 ) مليون جنيه لبروتوكول توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، وتم صرف ( 20 ) مليون جنيه منها.

وعليه يكون:

إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وصكوك الإطعام، وخلافه ( 3،110،230،000 ) جنيه.

إجمالي ما تم تخصيصه ويجري صرفه حسب التنفيذ الفعلي ( 55 ) مليون جنيه.

إجمالي ما تم صرفه وتخصيصه (3،165،230،000) جنيه، فقط : "ثلاثة مليارات ومائة وخمسة وستون مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه".

رابعًا: التأليف والترجمة والنشر حتى نهاية يونيه 2024م بإجمالي (500) إصدار عربي ومترجم

الإصدارات العربية

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 10 كتب: 1.موسوعة الفقه جـ40 2. شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ3 3.موسوعة الأحاديث النبوية جـ23 4.موسوعة الأحاديث النبوية جـ24 5.موسوعة الفقه جـ41 6.موسوعة الفقه جـ42 7.موسوعة الفقه جـ43 8.موسوعة التاريخ جـ1 9.موسوعة التاريخ جـ2 10.موسوعة الخطب العصرية جـ1 7 كتب: 1.مفاهيم يجب أن تصحح 2.نحو تجديد الفكر الديني 3.موسوعة الخطب العصرية جـ2 4.موسوعة الخطب العصرية جـ3 5.موسوعة الفقه جـ44 6. على مائدة القرآن الكريم 7.نحو تفكيك الفكر المتطرف 9 كتب: 1.حماية الكنائس في الإسلام 2.التعايش السلمي 3.موسوعة الخطب العصرية جـ4 4.التيسير في الحج 5.في فضاء الثقافة 6.غذاء العقل مقالات في الدين والحياة 7.قيم دينية وإنسانية 8.الإسلام يتحدث عن نفسه 9.في رحاب فن المقال 17 كتابًا: 1.ضلالات الإرهابيين وتفنيدها 2.الدين والدولة 3.موسوعة الدروس الأخلاقية 4.فلسفة الحرب والسلم والحكم 5.حديث الروح 6.الفهم المقاصدي للسنة النبوية 7.الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة 8.داعش والإخوان 9.مشروعية الدولة الوطنية 10.نحو خطاب عقلاني رشيد 11.موسوعة الأحاديث النبوية جـ25 12.موسوعة الفقه جـ45 13.موسوعة الخطب العصرية جـ5 14.موسوعة الخطب العصرية جـ6 15.من أسرار البيان القرآني 16.قضايا التجديد والمواجهة 17. القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها 10 كتب: 1.نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد 2.موسوعة الخطب العصرية جـ7 3.الحوار الثقافي بين الشرق والغرب 4.بناء الوعي 5.قواعد الفقه الكلية 6.الكليات الست 7.مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة 8.بناء الشخصية الوطنية 9.فقه الدولة وفقه الجماعة 10.فقه السيرة النبوية قراءة جديدة 19 كتابًا: 1.حماية دور العبادة 2. الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ26 3. موسوعة الفقه الإسلامي جـ46 4.فقه بناء الدول رؤية عصرية 5.مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ1 6.الحج والعمرة مناسك وأسرار 7.مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة 8.مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية 9.خطب المناسبات 10.حديث الصيام 11.هويتنا الواقية في زمن العولمة 12.بناة وهدامون 13. الأدب مع سيدنا رسول الله (e) 14. خطورة التكفير والفتوى دون علم 15. فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا) 16. مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ2 17. موسوعة الخطب العصرية جـ8 18. الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ27 19. الكمال والجمال في القرآن الكريم 17 كتابًا: 1. حتمية التجديد الفقهي 2. فن الكتابات والجمل القصيرة (التغريدة والبوست) 3.موسوعة الفقه الإسلامي جـ47 4. شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ4 5. فن الخطابة بين الماضي والحاضر 6. القدس والمواثيق الدولية 7. الجذور التراثية للنقد الأدبي 8. قضايا الدين والحياة (رؤية) 9. الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية 10. حق الوطن (رؤية) 11. نساء على عرش مصر (رؤية) 12. هؤلاء هم الإخوان (رؤية) 13. حوار الأديان والثقافات 14. العقل والنص 15. الخطب العصرية جـ9 16. وحدة القصيدة 17. مسيرة النقد الأدبي وقضاياه 18 كتابًا: 1. تنظيم النسل ومتغيرات العصر 2. موسوعة الفقه الإسلامي جـ48 3. الجاهلية والصحوة 4. مقاصد الشرع وقضايا العصر 5. فن المقدمات والخواتيم 6. الأمن المجتمعي 7. صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء 8. المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه 9. إنسانية الحضارة الإسلامية 10. الآداب العامة جــ1 11. أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين 12. عقد المواطنة 13. الدولة مفهومها وتطورها 14. الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة 15. التسامح منهج حياة 16. المرأة ودورها في الدولة الوطنية 17. موسوعة الخطب العصرية جـ10 18. الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ28 14 كتابا: 1. الدين والحياة جــ1 2. الدين والحياة جــ2 3. البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة 4. الآداب العامة جــ2 5. المختصر الشافي في الإيمان الكافي 6. حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية 7. العملات الافتراضية المشفرة 8. الاجتهاد ضرورة العصر 9. الوقاية من الأمراض والانحرافات 10. دراسات في علوم القرآن 11. أخلاقنا 12. موسوعة الثقافة الإسلامية 13. دراسات في علوم الحديث 14. موسوعة الخطب العصرية جـ11 14 كتابًا: 1. في رحاب أسماء الله الحسنى 2. إضاءات قرآنية 3. المختصر المفيد في علم التجويد 4. في رحاب السيرة النبوية 5. الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي 6. فلسفة الحياة والموت 7. البيان على المنتخب (جـ30) 8. البيان على المنتخب (جـ29) 9. أجمل ما قيل في المناسبات 10. الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ29 11. الإمام النووي عالم مصره وفقيه عصره 12. البيان على المنتخب (جـ28) 13. البيان على المنتخب (جـ27) 14. موسوعة الخطب العصرية جـ12

الإصدارات المترجمة

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020م 2020/2021 2021/2022 2022/2023 1.نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى (13) لغة هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الإيطالية – الصينية – الفارسية – العبرية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية). 2.مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية - الألمانية – الروسية – الإسبانية – السواحيلية – اليونانية). 1.حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى (13) لغة هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الصينية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية – الفارسية – الإيطالية – العبرية) 2.في فضاء الثقافة وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – السواحيلية – اليونانية) 3.التيسير في الحج وترجم إلى لغتين هما (الإنجليزية – الفرنسية) 4.الخطب العصرية وترجم إلى(7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – السواحيلية – التركية – اليونانية – الإيطالية) 1.الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الروسية – الإسبانية – الصينية) 2. ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى لغتين هما (الإنجليزية – الروسية) 1.فلسفة الحرب والسلم والحكم وترجم إلى (الألمانية) 2.نعمة الماء وترجم إلى (الإنجليزية-الفرنسية) 3.الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (11) لغة هي (الإنجليزية- الفرنسية – الألمانية – التركية – اليونانية – الإسبانية – الأوردية – البرتغالية – الفارسية - الروسية – الأمهرية) 4.فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – اليونانية – الإسبانية – الأوردية – الفارسية) 1. الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (3) لغات هي: (البشتو – الإيطالية – الهوسا). 2. فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (3) لغات هي: (البشتو – الايطالية – الروسية). 3. فقه بناء الدول رؤية عصرية وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية). 4. مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السنة النبوية وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية). 5. الخطب العصرية وترجم إلى (7) لغات هي: (الإنجليزية – الروسية – الأمهرية – الأوردية – البرتغالية – التركية - الصينية). 1. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى لغتين هي: (السواحيلية - البمبرا). 2. الخطب العصرية وترجم إلى 4 لغات هي: (الألمانية - اليونانية - الهوسا - البمبرا). 3. مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى لغتين هي: (الهوسا - البمبرا). 4. الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى اللغة (السواحيلية). 5. المنتخب مع ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأوردية. 6. الحوار الثقافي بين الشرق والغرب (الإنجليزية) 7. الإسلام يتحدث عن نفسه (البرتغالية) 1.نساء على عرش مصر وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية). 2. حوار الأديان والثقافات وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية). 3. مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى (الإسبانية - السواحيلية - الصينية) 4. الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة وترجم إلى لغتين(الفرنسية والإنجليزية) 5. صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية) 6. مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة النبوية وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية) 7. المنتخب باللغة اليونانية 8. الأدب مع سيدنا رسول الله (r) وترجم إلى 7 لغات: ( الفرنسية - الإنجليزية - الأوردية - الإسبانية - الألمانية - الروسية - السواحيلية). 9. الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغة السواحيلية 10. المنتخب بلغة الهوسا 11. الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى لغتين: (الفرنسية - الروسية) 12. عقد المواطنة باللغة الفرنسية 13. الدولة مفهومها وتطورها باللغة الفرنسية 14. الجاهلية والصحوة وترجم إلى اللغة ( الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية- الإسبانية – البرتغالية – الأوردية) 1. المنتخب باللغة العبرية إجمالي الترجمات 20 لغة أجنبية 29 لغة أجنبية 7 لغات أجنبية 21 لغة أجنبية 17 لغة أجنبية 12 لغة أجنبية 34 لغة أجنبية 1 لغة أجنبية

هذا بالإضافة إلى إطلاق مشروع سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في عام 2019م وبلغ إجمالي إصداراتها (72) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة وبلغ إجمالي إصداراتها (92) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية وبلغ إجمالي إصداراتها (31) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة وبلغ إجمالي إصداراتها (26) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء بطريقة برايل وبلغ إجمالي إصداراتها (3) إصدارات، ليكون إجمالي ما تم تأليفه وترجمته ونشره (500) كتاب

، ولتحميل إصداراتنا عبر الباركود:



خامسًا: في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم حتى نهاية يونيو 2024م

1. مجال الدعوة

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 ملاحظات الملتقيات الفكرية للأئمة ودرس العصر وخاطرة التراويح 200 200 201 331 12000 30 30 16030 810 17406 47238 الملتقيات الفكرية للواعظات - - - - - - - - 570 594 1164 القوافل الدعوية والمشتركة بالمناطق النائية والحدودية والواعظات وقوافل شمال سيناء والقوافل الدعوية بالمديريات 200 240 474 693 915 640 - 173 266 317 3918 مراكز الثقافة الإسلامية 5 10 20 22 28 32 35 35 35 35 35 مراكز إعداد الخطباء - - - - - - - - - 13 13 خطباء المكافأة الجدد على بند التحسين - - 172 340 270 163 1000 3123 2870 2471 10909 الواعظات المعتمدات - - 163 209 236 239 239 340 106 196 678 فصول محو الأمية 1652 3024 1815 1182 4362 2991 810 211 211 224 224 محاضرات وندوات متنوعة (القضية السكانية - الوعي القومي - جلسات الدوار) 5148 7860 9841 12340 14951 5301 4100 23890 138089 4873 226393 مجالس الإقراء - - - - - - - - 126 64 64 البرنامج التثقيفي والصيفي للأطفال (مسجد) - - - - - - - - 22278 38652 60930 الندوات العلمية والتثقيفية والمبادرات الدعوية وندوات الإفتاء - - - - - - - - - 4536 4536 المنبر الثابت - - - - - - - - 1000 1119 1119 الدروس المنهجية للأئمة - - - - - - - - 1000 1000 2000 ندوات مجالس العلم والذكر - - - - - - - - - 28545 28545 الكراسي العلمية - - - - - - - - - 70 70 الدروس المنهجية للواعظات - - - - - - - - 89 90 179 مساجد الأعلام - - - - - - - - - 36 36 الأسبوع الثقافي - - - - - - - - 516 352 868 مجالس الإفتاء للواعظات - - - - - - - 73 39 27 139

2. مجال خدمة القرآن الكريم

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 ملاحظات إجمالي عدد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم - - - - 69 69 69 69 69 69 30 إجمالي مراكز تلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات - - - - - - - - 14 14 14 عدد المحفظين بالمكافأة أو تطوعًا 327 2327 2327 2377 2295 300 300 450 100 10 3389 مقارئ الأعضاء 1170 1170 1169 1167 1177 960 990 860 839 839 846 مقارئ الأئمة - - - - - - - - 2671 2676 2615 مقارئ الأئمة للجمهور - - - - - - - 886 1657 2537 2515 مقارئ الواعظات للجمهور - - - - - - - 36 35 35 35 المقارئ النموذجية للأئمة - - - - - - - - 25 25 25 مقارئ السيدات - - - - - - - - 5 5 5 مجالس الإقراء على كبار القراء - - - - - - - - 18 18 18 مقارئ كبار القراء - - - - - - - - 36 18 32 الأمسيات الابتهالية - - - - - - - - 13 6 36 برنامج صحح قراءتك - - - - - - - - - 573 573 حلقات التحفيظ عن بُعد - - - - - - - - 70 70 93

الأنشطة القرآنية والدعوية المستحدثة:

تم استحدث العديد من الأنشطة القرآنية والدعوية بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء الوعي الرشيد، وذلك على النحو التالي:

- الأنشطة القرآنية المستحدثة

• مقرأة كبار القراء: وتعقد 4 مرات شهريًا، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر.

• مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ 11 مسجدًا يوميًا وعدد 316 مسجدًا يومي الاثنين والخميس.

• مقارئ السيدات: وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

• مقارئ الواعظات: وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر.

• مجالس الإقراء على كبار القراء: وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء بعد صلاة دوت الخليج.

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وتعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة.

• مكاتب تحفيظ بالمكافأة: وعددها (280) مكتبًا، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص: 3عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.

• التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاته (93) حلقة تحفيظ، وتعقد يوميًّا حسب الجدول المعد لذلك.

• الابتهالات الدينية بالمساجد الكبرى.

• برنامج (صحح قراءتك): ويعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مسجد موزعة على الجمهورية، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا.

• انطلاق قراءة سورة الكهف بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) كل جمعة حسب الجدول المعد لذلك من خلال كبار القراء.

• انعقاد ختمة قرآنية كاملة مرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) لموفدي وزارة الأوقاف للخارج خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وشباب القراء من الأئمة، وبمشاركة كبار القراء.

• انعقاد ختمة قرآنية كاملة مرتلة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لشباب القراء من أعضاء المقارئ النموذجية، وبمشاركة كبار القراء.

• مبادرة (حصن طفلك بالقرآن): والتي عقدت خلال إجازة نصف العام الدراسي بعدد (6014) مسجدًا، وتم عقد أكثر من (108) ألف جلسة.

• انعقاد ختمة قرآنية كاملة مجودة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمشاركة كبار القراء.

• تم عمل أول مقرأة للفتيات الفائزات في المسابقات العالمية.

• تم عمل أول مقرأة للناشئة وذوي الهمم الفائزين في المسابقات العالمية.

• تم عمل أول مقرأة للأسر القرآنية الفائزين في المسابقات العالمية.

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر شعبان من خلال المساجد الكبرى بالمديريات.

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر رمضان من خلال المقارئ النموذجية.

• تم عقد أكثر من (160) ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

• إطلاق مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

- الأنشطة الدعوية المستحدثة

• إطلاق البرنامج التثقيفي والصيفي للطفل بمشاركة أكثر من 28 ألف مسجد بمحافظات الجمهورية.

• إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

• افتتاح ( 13 ) مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.

• إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 1119 مسجد.

• عقد 811 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى.

• إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 71 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

• إطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد 48 ندوة أسبوعيًّا.

• إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

• إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

• إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

• إطلاق 26 مسابقة تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور 1443هــ - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات - عظماء صنعوا التاريخ - أماكن لها تاريخ - أنبياء الله - لغة القرآن - رمضان شهر القرآن - الروضة النبوية - حج مبرور 1444هـ - مكارم الأخلاق - الأسماء الحسنى - النبي الهادي (صلى الله عليه وسلم) - كلمات الرحمن - المبشرون بالجنة - الأذكار المأثورة - طريق السالكين - المقاصد القرآنية - الركن الخامس"، شارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق.

• إطلاق لقاء الجمعة للأطفال بـ 27 مسجدًا، يؤدى يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة.

• إطلاق الكراسي العلمية بـ 10 مساجد، وتؤدى أيام: الأحد والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العشاء.

• إطلاق مجالس العلم والذكر بـ 2779مجلسًا، وتؤدى كل خميس عقب صلاة العشاء.

- أنشطة الطفل ورعاية النشء

1- البرنامج التثقيفي والبرنامج الصيفي للطفل

بدأت فيه وزارة الأوقاف من خلال منتجاتها الورقية الخاصة بالطفل، حيث تحرص الوزارة من خلاله على التواجد المجتمعي مع الأطفال والتفاعل معهم بشكل مباشر من خلال المسجد، وتقوم بعرض وتقديم وتبسيط منتجاتها الثقافية بعدد كبير من المساجد بمحافظات الجمهورية، ويشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من الكتاب والفنانين المشاركين بسلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس، بالإضافة إلى عروض تربوية بالعرائس.

2- المشاركة بالندوات التثقيفية للأطفال بعدد كبير من معارض الكتاب الدولية والمحلية ومنها:

المشاركة لثلاثة أعوام على التوالي بالندوات التثقيفية بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

المشاركة لثلاثة أعوام على التوالي بالندوات التثقيفية بجناح الطفل بمعرض فيصل الرمضاني للكتاب.

المشاركة بالندوات التثقفية للطفل بمعرض بورسعيد للكتاب.

3- الشراكات مع المؤسسية المعنية بالطفل

أقامت الوزارة بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الأطفال بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب صالون في محبة الوطن والذي عقد لأكثر من ثلاثة أعوام بمشاركة الأئمة والواعظات.

4- الرحلات التثقيفية للأطفال ومنها: الجامع الأزهر ومسجد الإمام الحسين ومزارات شارع المعز، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح القاهرة للعرائس، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف القوات الجوية، وبانوراما السادس من أكتوبر، وقصر محمد علي، وحديقة الفنون، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والأهرامات، وحديقة الحيوان بالجيزة، والسيرك القومي، إلى جانب رحلات أخرى بعدد من المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية والفيوم والبحيرة والمنيا.

5- الإصدارات المطبوعة المعنية بالطفل:

- مجلة الفردوس: قامت الوزارة بتطوير مجلة الفردوس وهي مجلة تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتستهدف الأطفال، وقد تم فصلها عن مجلة منبر الإسلام وأصبحت مجلة أطفال منفردة متخصصة للأطفال.

- سلسلة رؤية للنشء: أصدرت الوزارة سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة المصرية للكتاب، وقد بلغ عدد إصداراتها 54 إصدارًا باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة.

- المنتجات الإلكترونية الخاصة بالطفل: قامت الوزارة بتقديم سلسلة فيديوهات كرتونية للأطفال تحت عنوان: (علم طفلك) وقد قدمت من خلاله عشرة أفلام كارتونية.

المنتجات الخاصة بذوي الهمم: حيث قامت الوزارة بتحويل ثلاثة كتب من سلسلة (رؤية) للنشء للغة برايل وهي: (كتاب القفز فوق الصعاب - كتاب حروب وهمية - كتاب أركان الإسلام).

سادسًا: في مجال التدريب والتثقيف حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 الإجمالي عدد برامج التدريب المتخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية - - - - 17 16 62 70 53 52 270 عدد برامج التدريب والتأهيل بمركز التدريب بالعباسية 15 22 22 41 65 38 4 12 21 34 274 عدد المعسكرات التثقيفية 3 4 10 15 11 9 13 12 18 14 109 عدد دورات تنظيم الأسرة والقضية السكانية - - 11 24 18 24 30 30 43 56 236 عدد برامج التدريب عن بُعد - - - - - - 35 77 49 22 183 عدد الدورات بالتعاون مع الجامعات المصرية - - - - - - 60 22 18 12 112 عدد دورات تنمية المهارات الإعلامية - - - - 4 - - - - 2 6 عدد دورات قادة فكر - - - - - - - 2 2 2 6 عدد دورات رائدات فكر - - - - - - - - - 2 2 عدد دورات أكاديمية ناصر العسكرية - - - - - - 3 1 2 2 8

تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في يناير 2019م.

تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم ( 579 ) إمامًا وواعظة.

) إمامًا وواعظة. تم تخريج الدفعة الأولى من الأئمة (تعاقد) من كلية الضباط الاحتياط وعددهم ( 248 ) في سبتمبر 2023م.

) في سبتمبر 2023م. تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية في ( 3 ) موضوعات تقدم لها ( 242 ) متسابقًا، وفاز بها ( 6 ) متسابقين، وتم توزيع ( 240،000 ) جنيه جوائز مالية على الفائزين.

) موضوعات تقدم لها ( ) متسابقًا، وفاز بها ( ) متسابقين، وتم توزيع ( ) جنيه جوائز مالية على الفائزين. تم تدريب 27 مجموعة بواقع ( 2603 ) معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

مجموعة بواقع ( ) معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. تم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب ( 26653 ) إمام وواعظة خلال هذه الفترة.

) إمام وواعظة خلال هذه الفترة. تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لعدد ( 45 ) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد ( 19 ) واعظة، كما تم عقد الدورة الخامسة في 2023م لعدد ( 30 ) إمامًا.

) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد ( ) واعظة، كما تم عقد الدورة الخامسة في 2023م لعدد ( ) إمامًا. تم استحداث برنامج قادة فكر عام 2022م، وبرنامج رائدات فكر عام 2023م وتم تنفيذ ست دورات (قادة فكر) لعدد ( 610 ) أئمة، وتم تنفيذ عدد ( 2 ) دورة رائدات فكر لعدد ( 60 ) واعظة.

) أئمة، وتم تنفيذ عدد ( ) دورة رائدات فكر لعدد ( ) واعظة. تم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ ( 152 ) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة ( ICDL ) حتى الآن ( 1727 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا.

) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة ( ) حتى الآن ( ) إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا. تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لعدد ( 51 ) إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل.

) إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل. تم تنفيذ ثمان دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لعدد ( 643 ) إمامًا وواعظة.

) إمامًا وواعظة. تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعدد ( 97 ) إمامًا وواعظة.

) إمامًا وواعظة. تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لعدد ( 20 ) من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

) من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. تم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لعدد ( 50 ) إمامًا وواعظة.

) إمامًا وواعظة. تم تنفيذ ( 11 ) دورة مشتركة للأئمة والوعاظ والواعظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد ( 264 ) إمامًا وواعظة.

) دورة مشتركة للأئمة والوعاظ والواعظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد ( ) إمامًا وواعظة. تم تنفيذ ( 116 ) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات ( 6665 ) متدربًا.

) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات ( ) متدربًا. تم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ عدد ( 164 ) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و ( 19 ) برنامجًا دوليًّا.

) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و ( ) برنامجًا دوليًّا. تم تنفيذ ( 107 ) دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد ( 41466 ) إمامًا.

) دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد ( ) إمامًا. تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع عدد ( 24 ) بروتوكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من 4500 إمام وواعظة.

) بروتوكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من إمام وواعظة. تم توقيع عدد ( 14 ) ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م.

) ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م. تم عقد ( 13 ) دورة دولية بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد ( 310 ) متدربًا.

سابعًا : في مجال تعظيم الموارد الذاتية حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 المتوقع ختاميًّا الإجمالي إيرادات هيئة الأوقاف المصرية (بالجنيه) 629634131 741521252 984586468 1210551380 1460914363 1546659340 1818619387 2035588541 2285656445 2685000000 15398731307 ما يؤول من هيئة الأوقاف المصرية (بالجنيه) 399393946 493005928 714488463 889440077 1080117461 1159994505 1300000000 1354716250 1485603222 2000000000 10876759852 إيرادات صناديق النذور (بالجنيه) 12535693 17795752 21911923 24550199 29714783 26707514 4088251 4978059 28704372 32000000 202986546 إيرادات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية (بالجنيه) 19662759 21863329 26380073 33703109 48034338 38306950 12822235 17712869 26265716 35323974 280075352 إيرادات صندوق عمارة المساجد (بالجنيه) 98000161 108636938 101116878 107279591 139878778 171500432 166889175 186601229 339569176 215195041 1634667399

ثامنـًا : في مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) 1،850،000 4،400،000 10،000،000 19،000،000 21،500،000 25،323،718 29،356،611 30،767،373 32،213،369 33،063،372 عدد المتابعين لصفحة وزارة الأوقاف على (فيس بوك) 350،000 600،000 1،000،000 1،034،000 1،000،000 1،173،142 1،226،000 1،291،959 1،337،595 1،386،775 عدد المشتركين بقناة (منبر التجديد) - - - - 4310 7680 11350 17300 18000 18936 عدد المتابعين على تويتر 500 1500 2000 2500 4000 8500 10000 17121 22600 23872

تم إطلاق (36) صفحة وموقعًا وقناة، منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير هي: (صفحة الإعجاز الرباني في الكون - صفحة وعي - صفحة مجلة الفردوس - صفحة عشاق اللغة العربية - صفحة أطفالنا - صفحة لغة الإشارة - صفحة مراكز الثقافة الإسلامية - مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم - موفدو الأوقاف المصرية - صفحة المراكز الإسلامية بالخارج).

صفحة وموقعًا وقناة، منها صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير هي: (صفحة الإعجاز الرباني في الكون - صفحة وعي - صفحة مجلة الفردوس - صفحة عشاق اللغة العربية - صفحة أطفالنا - صفحة لغة الإشارة - صفحة مراكز الثقافة الإسلامية - مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم - موفدو الأوقاف المصرية - صفحة المراكز الإسلامية بالخارج). تم إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019م، وبلغ عدد المشتركين فيها ( 18936 ) مشترك.

) مشترك. تم إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م.

تم إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية).

تم إطلاق الكتاب المرئي والمسموع.

تم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود.

تم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام.

تم إطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر ( 44 ) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. تم نشر أكثر من ( 400 ) مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

) مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف. تم إطلاق مكتبة رؤية الإلكترونية تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة ( PDF )، ولتحميل جميع إصداراتنا امسح الباركود التالي:

تاسعًا : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 الإجمالي عدد المؤتمرات الدولية 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 عدد الصالونات الثقافية واللجان العلمية 103 129 153 181 185 133 110 45 34 5 10 1088 عدد المعارض 5 6 8 9 12 3 20 5 8 11 34 121 إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (بالجنيه) 900000 926000 1100000 1150000 1200000 1350000 1550000 1302177 1814818 1868631 2721000 15882626 عدد الطلاب الوافدين المستفيدين من المنح 650 505 430 400 440 442 320 434 539 368 326 4854 مجلس الحديث - - - - - - - - - 14 46 60 المكتبات المتكاملة والكتب المهداة للخارج 12 مكتبة 16 مكتبة 16 مكتبة 21 مكتبة 20 مكتبة 18 مكتبة 24 مكتبة 140678 كتابًا 60180 كتابًا 14438 كتابًا 8763 كتابًا 127 مكتبة 224059 كتابًا المكتبات المتكاملة والكتب المهداة للداخل 32 مكتبة 36 مكتبة 40 مكتبة 43 مكتبة 48 مكتبة 50 مكتبة 60 مكتبة 659700 كتابًا 6212 كتابًا 9829 كتابًا 13901 كتابًا 309 مكتبة 689642 كتابًا

وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه إهداءً أكثر من (436) مكتبة متكاملة، و(913701 ) كتابًا بالداخل والخارج.

عاشرًا : في مجال العلاقات الخارجية ودعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير

1- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك في يوليو 2016م.

2- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

3- استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020م حتى 30/12/2020م.

4- استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/9/2021م حتى 24/9/2021م.

5- استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 6/2/2022م حتى 16/2/2022م.

6- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022م، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة، هي: (السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون - لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا).

7- استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/5/2022م حتى 8/6/2022م.

8- استضافة وفد من كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.

9- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان – تونس – الجزائر – اليمن – سلطنة عمان – الأردن – فلسطين – غامبيا – موريتانيا – اوغندا – السنغال – بنين – النيجر – باكستان – ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

10- استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

11- استضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد (9) أئمة في الفترة من 2/2/2023م حتى 11/2/2023م.

12- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/3/2023م حتى 18/3/2023م، لعدد (14) إعلاميًّا من دول: (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

13- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/9/2023م حتى 16/9/2023م، لعدد (15) إعلاميًّا من دول: (السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

14- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الخامسة في الفترة من 24/12/2023م حتى 28/12/2023 م لعدد (13) إعلاميًا من (11) دول ( الأردن - الجزائر - قطر - العراق - جزر القمر - السعودية - تونس - السودان - جيبوتي - اليمن - أفغانستان )، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

14- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية السادسة في الفترة من 24/2/2024م حتى 29/2/2024م لعدد (14) إعلاميًا، من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين من المديريات الإقليمية.

15- إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 - 16سبتمبر 2019م برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م بمشاركة الرئيس التشادي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

16- تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.

17- إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا، إيفادًا دائمًا أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

18- رعاية أكثر من (4854) طالبًا وافدًا على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم.

19- إهداء أكثر من (913701) كتاب من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم.

20- إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية.

21- عقدت وزارة الأوقاف اثنا عشر مؤتمرًا دوليًّا في الفترة من 2014م وحتى 2023م على النحو التالي:

1. المؤتمر الدولي الثالث والعشرون: "خطورة الفكر التكفيري والفتوى دون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (2014م).

2. المؤتمر الدولي الرابع والعشرون: "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (2015م).

3. المؤتمر الدولي الخامس والعشرون: "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف" (2015م).

4. المؤتمر الدولي السادس والعشرون: "دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول (نقد ذاتي ورؤية موضوعية)" (2016م).

5. المؤتمر الدولي السابع والعشرون: "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (2017م).

6. المؤتمر الدولي الثامن والعشرون: "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (2018م).

7. المؤتمر الدولي التاسع والعشرون: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (2019م).

8. المؤتمر الدولي الثلاثون: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" (2019م).

9. المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون: "حوار الأديان والثقافات" (2021م).

10. المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" (2022م).

11. المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه" (2022م).

12. المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" (2023م).

23- عقدت وزارة الأوقاف عشر مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2014م حتى 2023م على النحو التالي:

1. المسابقة العالمية الحادية والعشرون للقرآن الكريم (2014م).

2. المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (2015م).

3. المسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (2016م).

4. المسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (2017م).

5. المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (2018م).

6. المسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (2019م).

7. المسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (2020م).

8. المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم (2021م).

9. المسابقة العالمية التاسعة والعشرون للقرآن الكريم (2023م).

10. المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم (2023م).

حادي عشر: في مجال المنح التعليمية المجانية

- بالتعاون مع الجامعات المصرية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية تم منح (1339) إمامًا وواعظة وإداريًّا منحة ماجستير أو دكتوراة خلال الفترة من 2017م حتى تاريخه، شاملة الدراسة والكتب المجانية على النحو التالي:

العام الدراسي 2017 / 2018م تم منح ( 100 ) إمام. العام الدراسي 2018 / 2019م تم منح ( 118 ) إمامًا وإداريًّا. العام الدراسي 2019 / 2020م تم منح ( 64 ) إمامًا وإداريًّا. العام الدراسي 2020 / 2021م تم منح ( 780 ) إمامًا وإداريًّا. العام الدراسي 2021 / 2022م تم منح ( 117 ) إمامًا وإداريًّا. العام الدراسي 2022 / 2023م تم منح ( 160 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا. جار الإعداد لمنحة 2023 / 2024م ماجستير ودكتوراة.

ثاني عشر: في مجال البحث العلمي بالدراسات العليا

- أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا وذلك على النحو التالي:

بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراة من الأئمة ( 918 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة ( 2000 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة ( 3627 ) إمامًا.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراة ( 45 ) واعظة.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 46 ) واعظة.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراة ( 22 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير ( 86 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ( 64 ) إداريًّا.

ثالث عشر: أكبر حركة تمكين للشباب والمرأة في تاريخ الأوقاف تحدث في عهد سيادة الرئيس

ففي ضوء اهتمام سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب والمرأة، حققت وزارة الأوقاف أكبر حركة تمكين للمرأة والشباب في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للشباب: أصبح معظم قيادات الوزارة إما من الكفاءات الشابة، أو ممن هم تحت سن الخمسين عامًا، منهم أربعة عشر قيادة حاصلون على الدكتوراة، فضلًا عن الدفع بالعديد من شباب الأئمة في المجال الإعلامي وخطبة الجمعة بالمساجد الكبرى والتلفزيون المصري والإذاعة المصرية والعديد من وسائل الإعلام.

ثانيًا: بالنسبة للمرأة: تبوأت ست عشرة سيدة مواقع قيادية ما بين وكيل وزارة أو مدير عام، أربعة منهن حاصلات على الدكتوراة، كما حصلت ست سيدات 6 سيدات بالأوقاف على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهن واعظتان معتمدتان.

رابع عشر: في مجال توفير فرص العمل

- تم تعيين عدد (4258) عاملًا، في مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، وذلك في الفترة من 2015م حتى 2020م.

- تم تعيين عدد (3011) إمامًا، في مسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وأوائل الخريجين، وذلك في الفترة من 2016م حتى 2022م.

- تم تكليف عدد (143) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2024م.

وبذلك يكون إجمالي فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7412)، إضافة إلى فرص العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وآلاف فرص العمل التي توفرها هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

- كما تم الإعلان عن (3000) وظيفة إمام وخطيب، بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية.

- كما تم الإعلان عن (3000) وظيفة عامل، بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية.

خامس عشر : المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية

أولًا: إيرادات الهيئة

- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد سنوي في تاريخها أكثر من 2،656 مليار جنيه حتى يوم السبت 22/6/2024م.

- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف مارس 2024م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1/3/2024م حتى 31/3/2024م مبلغًا وقدره (374،591،015 )جنيهًا، بزيادة قدرها ( 67،858،862 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (22.1%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها ( 134،715،498 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (56.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

ثانيًا: مشروعات تم الانتهاء منها

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها (17313) وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت (2،393،005،088) جنيه، وذلك على النحو التالي:

- عدد (15055) وحدة إسكان اجتماعي واستثماري واقتصادي بتكلفة قدرها (2،113،871،769) جنيهًا، منها (12598) إسكان اجتماعي.

- عدد (2258) وحدة تجارية وخدمية.

ثالثًا: مشروعات جار العمل بها

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا (11434) وحدة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (5،351،325،706) جنيهًا، وبلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ (3،462،632،826) جنيهًا، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت (65%)، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال.

رابعًا: العوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة

حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%، ومن أهم هذه المشروعات:

•مشروع الإسكان الاستثماري (سما أسوان) بمحافظة أسوان والذي يشمل عدد 300 وحدة سكنية وعدد33 محلًا تجاريًا وعدد وحدة إدارية.

•مشروع مول البستان بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ويتكون من عدد (30) وحدة إدارية و(8) محلات تجارية.

•مشروع عروس البحر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويتكون من عدد (44) وحدة إدارية.

•مشروع المول التجاري بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويتكون من عدد (28) محلًا تجاريًّا.

•مشروع سوق الخميس (المرحلة الأولى) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من عدد (170) محلًا تجاريًّا.

•مشروع سوق الخميس (المرحلة الثانية) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من عدد (120) محلًا تجاريًّا و264 وحدة إدارية و769 باكية تجارية.

•مشروع برج سكني إداري تجاري بمحافظة البحيرة، ويتكون من عدد (55) وحدة سكنية، بالإضافة لعدد (3) وحدات إدارية، و(5) محلات تجارية.

•مشروع مبنى تجاري إداري بمحافظة كفر الشيخ، ويتكون من عدد (12) وحدة إدارية وعدد (4) محلات تجارية.

خامسًا: المشروعات المستقبلية

1. مشروع مدينة الزهور المرحلة الثالثة والرابعة حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

2. مشروع إنشاء مبنى تجاري بجوار نادي المعلمين محافظة كفر الشيخ.

3. مشروع إنشاء مباني الخدمات الملحقة بمشروع الإسكان الاستثماري تريليوم بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

4. مشروع إنشاء مباني الخدمات الملحقة بمشروع إسكان الشباب بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

خامس عشر : في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة حتى نهاية يونيو 2024م

النشاط 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 الإجمالي عدد الأجهزة الجديدة التي تم إضافتها للمستشفى في مجال تطويرها 21 17 6 12 10 13 22 37 18 6 68 230 التكلفة المالية (بالجنيه) 2221600 4098876 592038 1778874 5130580 12647780 18516141 5784201 35269999 3767854 20493452 110301395 تطوير مبنى المستشفى (بالجنيه) - - - 8434954 1564206 - - - 1178992 150000 16256525 17585517 دعم معهد التمريض (بالجنيه) 1335996 953380 831660 686580 598460 476210 460068 - - - - 5342354 ما تم صرفه على مرضى الأورام (بالجنيه) 2812264 1316029 2479418 1317082 2609472 5209793 - - - - - 15744058 دعم صندوق الرعاية الصحية (بالمليون) 12 15 - - - - - - - - - 27 علاج مرضى قوائم الانتظار (عدد حالات تم علاجها) - - - - - - - 699 890 556 481 2626 علاج مصابي كورونا (عدد حالات الشفاء) - - - - - - 46 343 89 - - 478

وعليه يكون إجمالي ما تم صرفه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة خلال تلك الفترة قد بلغ ( 175،973،324 ) جنيهًا، منها ( 133،229،266 ) جنيهًا لتطوير مستشفى الدعاة ودعم معهد التمريض وشراء أجهزة طبية حديثة من أهمها:

- جهاز قسطرة القلب بتكلفة بلغت (7،425،959) جنيهًا.

- جهاز الرنين المغناطيسي المفتوح بتكلفة بلغت (12) مليون جنيه.

- جهاز المسح الذري (جاما كاميرا) بتكلفة بلغت (2،497،500) جنيه.

- جهاز أشعة متنقل و(3) أجهزة موجات فوق صوتية للقلب وجهاز رسم المخ بتكلفة إجمالية بلغت (3،744،000) جنيه.

- جهاز موجات فوق صوتية لوحدة التفتيت بالإضافة إلى (19) ماكينة غسيل كلوي بتكلفة إجمالية بلغت (3،280،000) جنيه.

- عدد (3) جهاز أشعة c-arm للعمليات ولقسم الأشعة ولعمليات العظام بتكلفة إجمالية بلغت (6،836،507) جنيهات.

- جهاز ليزر جلدية بتكلفة إجمالية بلغت (2،357،500) جنيه.

- عدد (2) جهاز تنفس صناعي و(2) جهاز تخدير وجهاز قياس السمع وضغط الأذن بتكلفة إجمالية بلغت (1،602،833) جنيهًا.

- جهاز تحليل دلالات أورام بالإضافة إلى جهاز كيميائي للمعمل بتكلفة إجمالية بلغت (1،520،000) جنيه.

- عدد (5) أجهزة مناظير "هضمي - أنف وأذن - حنجري - المخ" بتكلفة إجمالية بلغت (1،112،700) جنيه.

- عدد (10) مونتيور للرعاية المركزة وقسطرة القلب بتكلفة إجمالية بلغت (1،320،000) جنيه.

- عدد (2) جهاز تنفس صناعي للأطفال المبتسرين بتكلفة إجمالية بلغت (1،380،840) جنيهًا.

- عدد (1) جهاز موجات صوتية للقلب بتكلفة إجمالية بلغت (983،437) جنيهًا.

- عدد (1) جهاز موجات صوتية سونار بتكلفة إجمالية بلغت (389،480) جنيهًا.

- عدد (3) حضانات للأطفال المبتسرين بمبلغ (901،818) جنيهًا.

- عدد (1) منظار قنوات مرارية بمبلغ (1،740،000) جنيه.



أولًا: تحسين أحوال الأئمة

1- زيادة في بدل صعود المنبر (1000) جنيه في يناير 2016م.

2- زيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.

3- زيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م.

4- زيادة رابعة قدرها (250) جنيهًا في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021م.

5- زيادة خامسة قدرها (400) جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023م.

- وذلك إضافة إلى العلاوات المقررة لجميع موظفي الدولة.

- فضلًا عن بعض الزيادات المترتبة على الأقدمية في الدرجات الوظيفية، أو عن الجهود غير العادية التي يتقاضاها أعضاء المقارئ المعتمدون، والمشاركون في القوافل الدعوية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة، ومجالس الإقراء والإفتاء المعتمدة، وبدل الاغتراب في المحافظات التي لها بدل اغتراب.

8- توفير الزي الأزهري المجاني اللائق للأئمة والواعظات.

9- توفير منح ماجستير مجانية بلغت في عام 2021م وحده (780) منحة ماجستير مجانية، بإجمالي (1339) منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات، مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وجامعة الأزهر، والجامعات المصرية.

وذلك إضافة إلى تحسين أحوال خطباء المكافأة، بزيادات تراوحت ما بين 712% كحد أعلى، و300% كحد أدنى، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بأكثر من مليار جنيه سنويًّا، من الموارد الذاتية للوزارة.

ثانيًا: في مجال مواجهة الفكر المتطرف

أ : التأليف والترجمة والنشر : (500) مؤلف ومترجم

1- تم إصدار (135) كتابًا في قضايا تجديد الفكر الديني من أهمها: (نحو تجديد الفكر الديني - نحو تفكيك الفكر المتطرف - خطورة التكفير والفتوى دون علم - بناء الشخصية الوطنية - فقه السيرة النبوية قراءة جديدة - الدين والدولة - مشروعية الدولة الوطنية - قضايا التجديد والمواجهة - موسوعة الدروس الأخلاقية - حديث الروح - نحو خطاب عقلاني رشيد - القدس والمواثيق الدولية - مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة - تنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر - مقاصد الشرع وقضايا العصر - صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء - الدولة مفهومها وتطورها - عقد المواطنة - الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة - الجاهلية والصحوة - التسامح منهج حياة - المرأة ودورها في الدولة الوطنية - الأمن المجتمعي - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - العملات الافتراضية المشفرة - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة - التسامح منهج حياة - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - موسوعة الخطب العصرية جـ11 - دراسات في علوم الحديث - في رحاب أسماء الله الحسنى - إضاءات قرآنية - المختصر المفيد في علم التجويد - في رحاب السيرة النبوية - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب (جـ30، 29، 28، 27) - أجمل ما قيل في المناسبات - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ29 - الإمام النووي عالم مصره وفقيه عصره).

2- تم طباعة (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية من أهمها: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (14) لغة - نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى (13) لغة - حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى (13) لغة - فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (10) لغات - مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات - الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وترجم إلى (7) لغات - الجاهلية والصحوة وترجم إلى (7) لغات - الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى (3) لغات - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى (لغتين) - الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى (لغتين).

3- تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أربع لغات: (الأردية) و(اليونانية) و(الهوسا) و(العبرية).

4- تم إصدار (72) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، وعدد (92) كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد (31) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، وعدد (26) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء مترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد (3) كتاب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بطريقة برايل، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ب: التدريب والتثقيف والدعوة الإلكترونية

1- افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين يناير 2019م، وقيامها بدور رائد في مجال التدريب.

2- اعتماد مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية ليكون مركزًا دوليًّا معتمدًا، وحصول (1727) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الآلي منه.

3- إطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021م بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام، وتنفيذ عدد من فعالياتها.

4- إطلاق العديد من المبادرات المحلية والدولية ومن أهمها: (مبادرة محمد "صلى الله عليه وسلم" رسول الإنسانية، ومبادرة واعظات وراهبات، ومبادرة وطن بلا إدمان، ومبادرة الأمل حياة، ومبادرة نتعايش باحترام متبادل، ومبادرة "حق الطفل"، ومبادرة "سكن ومودة"، ومبادرة "نبي الرحمة" (صلى الله عليه وسلم)، ومبادرة "نبي الهدى" (صلى الله عليه وسلم)، ومبادرة "حج مبرور"، ومبادرة "حق الوطن"، ومبادرة اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم"، ومبادرة تعليم اللغة العربية، ومبادرة هذا نبينا "صلى الله عليه وسلم").

5- تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع عدد (24) بروتوكول تعاون مع كلٍّ من: (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من (4100) إمام وواعظة.

6- تم توقيع عدد (14) ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من: (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها مطلع العام الدراسي 2021/2022م.

7- أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا وذلك على النحو التالي:

بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة ( 918 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة ( 2000 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة ( 3627 ) إمامًا.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه ( 45 ) واعظة.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 46 ) واعظة.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه ( 22 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير ( 86 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ( 64 ) إداريًّا.

بلغ عدد المسجلين بمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والجامعات المصرية ( 1339 ) إمامًا وإداريًّا وواعظة .

8- إطلاق إدارة الدعوة الإلكترونية، وتكثيف برامجها وتطبيقاتها.

9- إعلان عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية.

10- التوسع في النشر الدعوي الإلكتروني من خلال (36) موقعًا وصفحة وقناة تتبع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هي:

صفحة الإعجاز الرباني في الكون

صفحة وعي

صفحة مجلة الفردوس

صفحة عشاق اللغة العربية

صفحة أطفالنا

صفحة لغة الإشارة

صفحة مراكز الثقافة الإسلامية

صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

صفحة موفدو الأوقاف المصرية

صفحة المراكز الإسلامية بالخارج

ثالثًا: البر وخدمة المجتمع

تم صرف وتخصيص (3،165) مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع منها:

- تم صرف 175 مليون جنيه لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء مدارس، ولحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

تم صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تم صرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة.

تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق (عطاء) لمتحدي الإعاقة.

تم صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

تم صرف 30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة.

تم صرف 30 مليون جنيه لأهالي غزة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

تم صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة).

تم صرف 20 مليون سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام لأهالي غزة.

تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

تم صرف 32،609،674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تم صرف 16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

تم صرف 89،732،632 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

تم شراء سلع غذائية بقيمة 29،600،000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

تم صرف 10،350،000 جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

تم شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7،843،200 جنيهًا وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

تم شراء 57،868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5،424،264 جنيهًا وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

تم صرف 10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

تم صرف 8،151،552 جنيهًا في علاج مرضى الأورام.

تم شراء 3000 سجادة بقيمة 1،238،853 جنيهًا، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

تم صرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين.

تم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

تم صرف 12،652،354 جنيهًا لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.

تم صرف 6،459،295 جنيهًا لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

تم صرف 79،294،950 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

تم صرف 2،400،000 جنيه دعمًا لنقابة القراء.

تم صرف 350 ألف جنيه تعويضات للمضارين من حادث قطار سوهاج.

تم صرف 12،507،000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تم صرف أكثر من 300 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف الوزارة.

توزيع أكثر من (9،045) طن لحوم أضاحي وإطعام، وتوزيع أكثر من (13،383) طن سلع غذائية

رابعًا : إحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وترميمها وفرشها

1- تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير (12081) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (18،661) مليار جنيه، منها (4698) مسجدًا بتكلفة بلغت (7،163،674،493) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (7383) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة بتكلفة تقدر بنحو (11،497،530،050) جنيهًا.

2- حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4960) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى نهاية يونيو 2024م.

3- حصول (446) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، منها (427) مسجدًا من الفئة (أ)، وعدد (19) مسجدًا من الفئة (ب)، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

4- تم فرش أكثر من (35) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (10) ملايين متر مربع، منها (16910) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على خمسة ملايين وأربعمائة وسبعين ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة أكثر من (939) مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.