نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتذار وزارتي الكهرباء والبترول بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول باعتذار إلى الشعب المصري عن الإجراءات التي أُعلنت أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

أسباب زيادة فترات تخفيف الأحمال

أوضحت الوزارتان في بيان مشترك

أن الخطط الموضوعة مسبقًا لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف كانت بالتنسيق بين الوزارتين.

وقامت وزارة البترول بالتعاقد على هذه الكميات واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.

ومع ذلك، في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وهو ما تعاني منه العديد من دول المنطقة، استلزم الأمر استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأت تطبيقها أمس بمقدار ساعة إضافية.

التدابير العاجلة

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

كما تم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد وضخ شحنات إضافية من الغاز والمازوت لمواجهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

استمرار الإعلان عن المستجدات

أكدت الوزارتان أنهما ستواصلان الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذا الشأن لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على الوضع الحالي ومستقبل الإجراءات المتخذة.