الخارجية: لا صحة لترتيبات مصرية - أمريكية لإخراج طلاب ومرضى من غزة

جدة - نرمين السيد - السفير أحمد أبوزيد

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، ما يتردد بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.





وكتب أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلا ومضمونا". واختتم: "لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحا وجود أية ترتيبات من هذا النوع".

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