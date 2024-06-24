إلغاء معسكر الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي.. وبيان رسمى بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء معسكر فريق الكرة الأول قبل مباراة القمة، المقررة لها غدًا ضمن الجولة الـ 27 لبطولة الدوري.

وتم إبلاغ اللاعبين بإلغاء المعسكر، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد مران اليوم، بعدما كان تم إبلاغهم بالانتظام في معسكر مغلق عقب التدريب.

وكان حسين لبيب رئيس نادى الزمالك قد عقد جلسة منذ ساعات مع وزير الرياضة أشرف صبحى، ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب فى محاول لحل الأزمة، وبعدها أخطر الجهاز الفنى للزمالك لاعبي الفريق بالدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم استعدادا لخوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة.

وبعد ساعات من إبلاغ اللاعبين بالدخول فى معسكر استعدادا للقمة تم إبلاغهم مرة أخرى بإلغاء معسكر مباراة القمة.

من جهته أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أنهم بصدد إصدار بيان رسمى بعد قليل لكشف جميع التفاصيل.