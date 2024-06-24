حفاظاً على التشغيل الآمن والمستقر.. استمرار تخفيف أحمال الكهرباء لساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول استمرار خِطَّة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أمسِ بمقدار ساعة إضافية، حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك اليوم، أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقًا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، التي قامت وزارة البِترول بالفعل التعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقًا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب زيادة فترة تخفيف الأحمال.

وأشارت الوزارتان إلى انه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت، لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وتقدمت الوزارتان بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمسِ بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وستواصل الوزارتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.