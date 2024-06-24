الخارجية تنفى اتصال هاتفى بين بلينكن وشكرى لترتيب خروج المرضى والطلبة من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - نفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، ما يتم تداوله علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.

وأكد ابو زيد، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة شكلاً ومضموناً لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحاً وجود أية ترتيبات من هذا النوع، بحسب ما على أكده عبر تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس".