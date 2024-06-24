أخبار مصرية

الخارجية تنفى اتصال هاتفى بين بلينكن وشكرى لترتيب خروج المرضى والطلبة من غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - نفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، ما يتم تداوله علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.

 

وأكد ابو زيد، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة شكلاً ومضموناً لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحاً وجود أية ترتيبات من هذا النوع، بحسب ما على أكده عبر تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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