متحدث الخارجية: لا صحة لاتصال بلينكن بالوزير شكرى لإخراج طلبة ومرضى من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين فى الخروج من قطاع غزة، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة شكلًا ومضمونًا لم يحدث أى اتصال، وليس صحيحًا وجود أية ترتيبات من هذا النوع، بحسب ما على أكده عبر تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس".