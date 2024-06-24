ضبط موظفة بأحد البنوك وشقيقها للتعدي بالضرب على طالب بعين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما)، وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال إستغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.. وبسؤال المبلغ أقر بإرتكابه الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.