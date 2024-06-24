ضبط موظفة بأحد البنوك وشقيقها للتعدي بالضرب على طالب بعين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").

محمد يوسف

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