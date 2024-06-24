نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتذار وزارتي الكهرباء والبترول عن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول باعتذار إلى الشعب المصري عن الإجراءات التي أُعلن عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

خطط مسبقة لتأمين الوقود

أوضحت الوزارتان أن هناك خططًا موضوعة مسبقًا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف.

وقد قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف البيان أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة، وهو ما تعاني منه العديد من دول المنطقة، أصبح من الضروري استمرار خطة تخفيف الأحمال بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي.

هذا الإجراء ضروري للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

إجراءات عاجلة لمواجهة الاستهلاك المتزايد

أكدت الوزارتان أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمواجهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

استمرار التواصل مع المواطنين

أشارت الوزارتان إلى أنهما ستواصلان الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذا الشأن، لضمان الشفافية وإبقاء المواطنين على اطلاع دائم بالوضع الحالي والإجراءات المتخذة لمواجهته.