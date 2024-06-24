نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 25 يونيو 2024 على كافة المحافظات والمدن المصرية، مع تسليط الضوء على أبرز الظواهر الجوية.

الطقس نهارًا



من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

الطقس ليلًا



سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب المناطق، في حين يكون معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

تأثير الرطوبة والرياح



أشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس. كما توقعت نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد الجوية



نصحت الهيئة الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل:

- شرب الكثير من السوائل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

متوسط نسب الرطوبة المتوقعة



- القاهرة والوجه البحري:

- نهارًا: 20-27%

- ليلًا: 70-75%

- السواحل الشمالية:

- نهارًا: 40-45%

- ليلًا: 80-90%

- جنوب سيناء:

- نهارًا: 20-25%

- ليلًا: 55-65%

- شمال الصعيد:

- نهارًا: 20-25%

- ليلًا: 55-65%

- جنوب الصعيد:

- نهارًا: 15-20%

- ليلًا: 30-35%

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة غدًا



- القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- العظمى: 39

- المحسوسة: 41

- السواحل الشمالية:

- العظمى: 32

- المحسوسة: 35

- جنوب سيناء:

- العظمى: 42

- المحسوسة: 44

- شمال الصعيد:

- العظمى: 41

- المحسوسة: 42

- جنوب الصعيد:

- العظمى: 45

- المحسوسة: 45