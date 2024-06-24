نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وأوضح موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

ارتفاع درجات الحرارة



أفاد القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار» عبر فضائية «dmc»، بأن درجات الحرارة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 درجات على أغلب الأنحاء.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 39-40 درجة مئوية. مع ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي، يزيد الشعور بارتفاع الحرارة أكثر من الدرجات المعلنة.

موعد انتهاء الموجة الحارة



أوضح القياتي أن انكسار الموجة الحارة الحالية متوقع مع بداية الأسبوع المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة لتسجل 36-37 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

تحذير من ارتفاع الأمواج



كما حذر القياتي من ارتفاع الأمواج على شواطئ محافظة مطروح وبعض شواطئ السواحل الشمالية والبحر الأحمر، داعيًا المصطافين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ لضمان سلامتهم.