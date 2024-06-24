نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة 30 يونيو 2024: قرار رئيس مجلس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (أ) الصادر اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، الموافق 18 ذي الحجة 1445، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2085 لسنة 2024، بشأن موعد إجازة 30 يونيو 2024.

نص القرار

جاء في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء:

"يكون يوم الأحد 30 من شهر يونيو عام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

تفاصيل الإجازة

أكد القرار على أن الإجازة تشمل جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع التنويه على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة.