محافظ أسوان: تخطي المستهدف توريده من القمح بنسبة 119.7 %

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية تخطي المستهدف من توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 119.7 % حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 438 ألفا و 837 طنا، في حين أن المستهدف 366 ألفا و 670 طنا.





وأوضح المحافظ - في بيان صحفي اليوم الإثنين- أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها؛ لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لموسم الحصاد 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار المحافظ إلى أن اللجان الفرعية تستكمل جهودها في المواقع التخزينية التي مازال بها مساحات تخزين، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي كمية القمح الموردة للمواقغ التخزينية داخل المحافظة بالإضافة إلى التقاوي 161 ألفا و934 طنا، وإجمالي كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بما فيها التقاوي خارج المحافظة في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بلغت 276 ألفا و903 أطنان. وأكد أنه يتم متابعة استلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول وفقاً لقرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، المتعلق بزيادة سعر استلام الإردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و1950 جنيها نقاوة 23 ، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

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