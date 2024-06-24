«سكاي تراكس»: مصر للطيران ضمن قائمة أفضل 100 شركة على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، وذلك وفقًا لتصنيف سكاي تراكس العالمي، فضلًا عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.





ويعكس هذا التقييم مدي التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقاً لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى ، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلاً عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الالكترونية. وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية؛ مما يُعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.

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