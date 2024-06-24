حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 09:31 مساءً - وفقًا لتصنيف سكاى تراكس العالمي، احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

مصر للطيران ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم

ويعكس هذا التقييم مدى التطور الكبير الذى شهدته الشركة في مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتي ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الالكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.