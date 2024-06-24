رابطة الأندية تخطر الأهلى بإلغاء مباراة القمة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 11:30 مساءً - تلقى النادي الأهلي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال دياب: إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.