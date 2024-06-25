أولياء أمور مصر يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه ائتلاف أولياء أمور مصر عددا من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه يقع على عاتق الأسرة حاليًا الدعم النفسي لطالب الثانوية العامة لخوض الامتحانات بسكينة وهدوء فالقلق يقلل مستوى الانتباه والتركيز في المذاكرة وبالتالي يؤثر بشكل كبير علي الأداء في الامتحانات ويجب الامتناع تماما عن الحديث بشكل سلبي عن فترة الامتحانات واعتبارها امتحانات تحديد مصير ونهاية العالم.

وأضافت الحزاوي: يجب على أولياء الأمور الابتعاد عن ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات لأن هذا يزيد من توتر الأبناء ويكون الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

ووجهت الحزاوي نصائح لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بعد انتهاء الامتحان يجب الامتناع تماما عن مراجعة الإجابات فلا يفيد البكاء على اللبن المسكوب بل يجب التفكير فقط في الامتحان القادم

قائلة«كفاية بحث عن نموذج إجابة لامتحان اللغة العربية فحتى الآن لا يوجد نموذج إجابة رسمي معتمد من الوزارة».

وتابعت: «فالوزارة قد سبق وأعلنت أن نماذج الإجابة سوف تعلن بالكامل لجميع الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات حفاظًا علي نفسية الطلاب اثناء سير ايام الامتحانات».



واختتمت الحزاوي حديثها: «أتمنى كل التوفيق لطلاب الثانوية العامة، وأن يكلل الله جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن يحقق أمانيهم».



جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول، غدا الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية».