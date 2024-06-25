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جدة - نرمين السيد - وزارة الأوقاف
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الندوات ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين بعد صلاة العشاء.
وأشارت إلى أنه يحاضر في الندوات نخبة متميزة من كبار العلماء وقيادات الأوقاف وعلمائها وأئمتها المتميزين.
وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار دورها الدعوي والتثقيفي، وبمناسبة ذكرى 30 يونيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف تعلن عقد ندوات عن مفهوم الوطنية بالمساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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