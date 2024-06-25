بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف تعلن عقد ندوات عن مفهوم الوطنية بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد 30 ندوة دعوية وتثقيفية بالمساجد الكبرى بجميع محافظات الجمهورية عن "مفهوم الوطنية الصادقة".





وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الندوات ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين بعد صلاة العشاء.

وأشارت إلى أنه يحاضر في الندوات نخبة متميزة من كبار العلماء وقيادات الأوقاف وعلمائها وأئمتها المتميزين.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار دورها الدعوي والتثقيفي، وبمناسبة ذكرى 30 يونيو.