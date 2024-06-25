كيف ستكون درجات الحرارة لمدة 6 أيام؟ (تفاصيل)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الأحد المقبل على جميع الأنحاء.





وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة، طقس شديد الحرارة نهارا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن يسود البلاد، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء.

وكشفت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستكون اليوم على القاهرة الكبرى: 39 درجة وتستمر على هذه الدرجة إلى يوم الجمعة المقبل، إلى أن تنخفض بمعدل درجتين يوم السبت والأحد المقبلين لتكون 37 درجة.